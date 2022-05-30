Маркарова про постачання зброї з США: це ще не ленд-ліз

"Вся та зброя, яку ми отримуємо зараз, - це фактично грантова зброя. Це не ленд-ліз, це те, що ми отримуємо прямими виділеннями з бюджету або від президента США... Ленд-ліз - це четвертий інструмент, який ми можемо задіяти", - зазначила вона.

Вона уточнила, що за ленд-лізом Україна може отримати як зброю, так і інші необхідні позиції.

Що таке ленд-ліз

Американський президент Джо Байден 9 травня 2022 року підписав закон про ленд-лізу для України. Даний механізм дає йому можливість на безоплатній або частково безоплатній основі передавати військову техніку, боєприпаси і так далі, щоб Україна протистояла російській агресії.

Механізм ленд-лізу застосовувався лише у Другій світовій війні, коли США поставками передових озброєнь допомогли союзникам перемогти нацистську Німеччину.