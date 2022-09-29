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Маркарова оцінила підтримку США вступу України в НАТО

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Четвер 29 вересня 2022 23:45
Маркарова оцінила підтримку США вступу України в НАТО Фото: Посол України в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатах реалістично ставляться до перспективи вступу України в НАТО. Однак у Альянсі поки немає єдності щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтер'ю посла нашої держави у США Оксани Маркарової "Європейській правді".

Дипломатка зазначила, що наразі може назвати Вашингтон реалістом, а не скептиком.

"Сполучені Штати підтримують Україну в наших євроатлантичних прагненнях, але дуже цінують транстатлантичну єдність. Тому, розуміючи, що немає єдності й немає стовідсоткових голосів, займали таку позицію, як вони займали", - вказала Маркарова.

Водночас вона підкреслила, що вступ рано чи пізно відбудеться, якщо Україна продовжить роботу з усіма своїми партнерами.

"Ба більше, я думаю, що ці 215 днів (війни - ред.) показали, що саме Україна може дати НАТО. Нам є дуже багато чого запропонувати блоку", - додала пані посол.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер наголосив, що дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни.

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