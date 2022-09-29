Маркарова оценила поддержку США вступления Украины в НАТО
В Соединенных Штатах реалистично относятся к перспективе вступления Украины в НАТО. Однако в Альянсе пока нет единства по этому вопросу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла нашего государства в США Оксаны Маркаровой "Европейской правде".
Дипломатка отметила, что сейчас может назвать Вашингтон реалистом, а не скептиком.
"Соединенные Штаты поддерживают Украину в наших евроатлантических стремлениях, но очень ценят транстатлантическое единство. Поэтому, понимая, что нет единства и нет стопроцентных голосов, занимали такую позицию, как они занимали", - сказала Маркарова.
В то же время, она подчеркнула, что вступление рано или поздно состоится, если Украина продолжит работу со всеми своими партнерами.
"Более того, я думаю, что эти 215 дней (войны - ред.) показали, что именно Украина может дать НАТО. Нам есть очень многое предложить блоку", - добавила посол.
Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что действия украинских военных на поле боя во время борьбы с российскими оккупантами фундаментально изменили характер современной войны.
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