ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Маркарова оценила поддержку США вступления Украины в НАТО

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 23:45
Маркарова оценила поддержку США вступления Украины в НАТО Фото: Посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Соединенных Штатах реалистично относятся к перспективе вступления Украины в НАТО. Однако в Альянсе пока нет единства по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла нашего государства в США Оксаны Маркаровой "Европейской правде".

Дипломатка отметила, что сейчас может назвать Вашингтон реалистом, а не скептиком.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в наших евроатлантических стремлениях, но очень ценят транстатлантическое единство. Поэтому, понимая, что нет единства и нет стопроцентных голосов, занимали такую позицию, как они занимали", - сказала Маркарова.

В то же время, она подчеркнула, что вступление рано или поздно состоится, если Украина продолжит работу со всеми своими партнерами.

"Более того, я думаю, что эти 215 дней (войны - ред.) показали, что именно Украина может дать НАТО. Нам есть очень многое предложить блоку", - добавила посол.

Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что действия украинских военных на поле боя во время борьбы с российскими оккупантами фундаментально изменили характер современной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки
NEWS
Риск ядерных ударов "очень высок": в разведке назвали потенциальные цели России
Риск ядерных ударов "очень высок": в разведке назвали потенциальные цели России
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана