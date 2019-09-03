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Маркарова обіцяє, що проект держбюджету-2020 внесуть в Раду вчасно

Новини » Політика    03.09.2019 - 00:10
Маркарова обіцяє, що проект держбюджету-2020 внесуть в Раду вчасно
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Міністр анонсує, що Рада прийме бюджет "досить рано"

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що проект державного бюджету на 2020 рік буде вчасно подано до парламенту. Про це вона сказала в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

За словами міністра, в уряді очікують, що бюджет на наступний рік буде ухвалено Верховною радою досить рано.

"Бюджет буде подано вчасно. Я сподіваюсь, що ухвалено теж досить рано. Ми в цьому році все таки подамо вже на 2021 рік, і далі трирічну бюджетну декларацію. І через півроку ми покажемо не тільки бюджет, а ми покажемо, як стратегічні реформи будуть забюджетовані", - заявила Маркарова

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду України внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Президент призначив відповідальними за подання державного бюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Нагадаємо, 5 серпня Маркарова заявила, що робота Міністерства фінансів України над проектом Державного бюджету на 2020 рік знаходиться на фінальній стадії.

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