Маркарова о назначении послом в США: работа с МВФ - далеко не первая задача

Как отметила Маркарова, у Украины есть команда переговорщиков в Минфине и Нацбанке, которые ежедневно работают над вопросом сотрудничества с МВФ.

"Я, конечно, как посол готова и буду приобщаться ко всем вопросам, где могу быть полезной и помогать украинской стороне в этой работе", - сказала посол.

Она напомнила, что в Вашингтоне находится большинство центральных органов финансовых организаций.

"Я имею огромный успешный опыт работы с ними и широкую базу персональных контактов на всех уровнях, включая руководством, однако работа с МВФ - далеко не основная и не первая задача посла в Вашингтоне, - добавила Маркарова.