UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Маркарова о назначении послом в США: работа с МВФ - далеко не первая задача

Автор: Александр Белоус

Экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова, которая назначена послом в Вашингтоне, готова приобщаться к переговорам с Международным валютным фондом (МВФ). Однако работа с МВФ далеко не первая задача.

Об этом она сказала в интервью агентству "Укринформ".

Как отметила Маркарова, у Украины есть команда переговорщиков в Минфине и Нацбанке, которые ежедневно работают над вопросом сотрудничества с МВФ.

"Я, конечно, как посол готова и буду приобщаться ко всем вопросам, где могу быть полезной и помогать украинской стороне в этой работе", - сказала посол.

Она напомнила, что в Вашингтоне находится большинство центральных органов финансовых организаций.

"Я имею огромный успешный опыт работы с ними и широкую базу персональных контактов на всех уровнях, включая руководством, однако работа с МВФ - далеко не основная и не первая задача посла в Вашингтоне, - добавила Маркарова.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в США. Им стала экс-министр финансов Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова в комментарии "Голосу Америки" заявила, что она ожидает углубления сотрудничества Украины с Соединенными Штатами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МВФМинистерство финансов УкраиныСоединенные Штаты Америки
Читайте также
МВФ ждет от Украины предложений по нерешенным вопросам для продолжения переговоров
Госдолг Украины за месяц вырос на полмиллиарда долларов
Прогноз погоды