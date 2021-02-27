Маркарова про призначення послом у США: робота з МВФ - далеко не перша задача

Екс-міністр фінансів України Оксана Маркарова, яка призначена послом у Вашингтоні, готова долучатися до переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Однак робота з МВФ далеко не перша задача.
Про це вона сказала в інтерв’ю агентству "Укрінформ".
Як зазначила Маркарова, Україна має команду перемовників у Мінфіні і Нацбанку, які щоденно працюють над питанням співпраці з МВФ.
"Я, звичайно, як посол готова і буду долучатися до всіх питань, де можу бути корисною і допомагати українській стороні у цій роботі", - сказала посол.
Вона нагадала, що у Вашингтоні знаходиться більшість центральних органів фінансових організацій.
"Я маю величезний успішний досвід роботи з ними і широку базу персональних контактів на всіх рівнях, включно з керівництвом, однак робота з МВФ - далеко не основна і не перша задача посла у Вашингтоні, - додала Маркарова.
Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив посла України в США. Ним стала екс-міністр фінансів Оксана Маркарова.
Оксана Маркарова в коментарі "Голосу Америки" заявила, що вона очікує поглиблення співпраці України зі Сполученими Штатами.