Маркарова про призначення послом у США: робота з МВФ - далеко не перша задача

Як зазначила Маркарова, Україна має команду перемовників у Мінфіні і Нацбанку, які щоденно працюють над питанням співпраці з МВФ.

"Я, звичайно, як посол готова і буду долучатися до всіх питань, де можу бути корисною і допомагати українській стороні у цій роботі", - сказала посол.

Вона нагадала, що у Вашингтоні знаходиться більшість центральних органів фінансових організацій.

"Я маю величезний успішний досвід роботи з ними і широку базу персональних контактів на всіх рівнях, включно з керівництвом, однак робота з МВФ - далеко не основна і не перша задача посла у Вашингтоні, - додала Маркарова.