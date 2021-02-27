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Маркарова надеется на поддержку США вступления Украины в НАТО

Автор: Александр Белоус

Оксана Маркарова, которая назначена послом в Вашингтоне, считает вовлеченность Украины в систему коллективной безопасности и вступление в НАТО одной из приоритетных задач. Выполнение плана возможно при поддержке Соединенных Штатов.

Об этом она сказала в интервью агентству "Укринформ".

"Это очень важный приоритет, и мы надеемся при поддержке нашего стратегического партнера максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получение ПДЧ и наше вступление в НАТО стали реальностью как можно быстрее", - сказала она.

Кроме того, среди приоритетов она отметила помощь в повышении возможностей вооруженных сил и системы безопасности Украины.

"Мы уже услышали от президента Байдена о готовности США помогать Украине, в том числе с вооружением. Но вопрос не только в том, чтобы получить оружие, а также в развитии возможностях наших Вооруженных сил", - добавила она.

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что ближайшей целью Украины является получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Отметим, 24 февраля президент Владимир Зеленский издал указ, которым утвердил положение об годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина-НАТО. Глава государства также дал ряд поручений Кабинету министров Украины.

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