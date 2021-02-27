Маркарова сподівається на підтримку США вступу України до НАТО

Оксана Маркарова, яка призначена послом у Вашингтоні, вважає залученість України до системи колективної безпеки та вступ до НАТО одним з пріоритетних завдань. Виконання плану можливе за підтримки Сполучених Штатів.

Про це вона сказала в інтерв’ю агентству " Укрінформ ".

"Це дуже важливий пріоритет, і ми сподіваємося за підтримки нашого стратегічного партнера максимально швидко зробити всередині країни усе необхідне, щоби отримання ПДЧ і наш вступ до Альянсу стали реальністю якнайшвидше", - сказала вона.

Крім того, серед пріоритетів вона відзначила допомогу у підвищенні спроможності збройних сил та системи безпеки України.

"Ми вже почули від президента Байдена про готовність США більше допомагати Україні, в тому числі з озброєнням. Але питання не тільки в тому, щоби отримати зброю, а також у розбудові спроможності наших Збройних сил", - додала вона.