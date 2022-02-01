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Марк Цукерберг продал проект Diem

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Калифорния, Вторник 01 февраля 2022 22:34
Марк Цукерберг продал проект Diem Марк Цукерберг продал проект Diem (Фото: commons.wikimedia.org)
Автор: Сергей Сурепин

Meta продала Diem Association. Активы и интеллектуальная собственность перешла от компании Марка Цукерберга к американскому банку Silvergate.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальное заявление проекта.

Сумма сделки составила 200 миллионов долларов. Ранее калифорнийский банк Silvergate Capital выступал эмитентом криптовалюты Diem.

Что это означает

Продажа активов означает для компании Марка Цукерберга завершение попыток создать собственную криптовалюту в рамках Meta и Facebook. Американский предприниматель и его команда на протяжении нескольких лет пытались запустить этот проект. Как итог – они столкнулись с недоверием со стороны регулятора.

Какие были проблемы

В США представители Федеральной резервной системы оказывали давление на Silvergate. В ноябре 2021 года регулятор заявил, что объединение эмитента с корпорацией приведет к чрезмерной концентрации экономической власти.

Как это отразилось на проекте

На фоне проблем Diem лишился партнеров. Среди них – PayPal, Visa, Mastercard, eBay. Все они отказались от сотрудничества.

Также из проекта вышел Дэвид Маркус, руководитель платежного подразделения Meta. Он занимался развитием цифрового кошелька Novi, а также защищал проект перед американским Сенатом.

Напомним, что в Украине стал доступен криптовалютный кошеле Wirex. Сейчас компания заинтересована в локальных разработчиках.

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Марк Цукерберг
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