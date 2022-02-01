Марк Цукерберг продав проект Diem

Meta продала Diem Association. Активи та інтелектуальна власність перейшла від компанії Марка Цукерберга до американського банку Silvergate.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційне заява проект.

Сума угоди зробити 200 мільйонів доларів. Раніше Каліфорнійський банк Silvergate Capital виступав емітентом криптовалюти Diem.

Що це означає

Продаж активів означає Для компанії Марка Цукерберга завершення спроб створити власну криптовалюту в рамках Meta і Facebook. Американський підприємець і його команда протягом декількох років намагалися запустити цей проект. Як підсумок - вони зіткнулися з недовірою з боку регулятора.

Які були проблеми

У США представники Федеральної резервної системи чинили тиск на Silvergate. У листопаді 2021 року регулятор заявив, що об'єднання емітента з корпорацією призведе до надмірної концентрації економічної влади.

Як це відбилося на проекті

На тлі проблем Diem позбувся партнерів. Серед них-PayPal, Visa, Mastercard, eBay. Всі вони відмовилися від співпраці.

Також з проекту вийшов Девід Маркус, Керівник платіжного підрозділу Meta. Він займався розвитком цифрового гаманця Novi, а також захищав проект перед американським Сенатом.