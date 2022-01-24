Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие

С сегодняшнего дня можно приобрести лекарства в аптеке за 1000 гривен по программе выплат вакцинированным от COVID-19. Воспользоваться разрешением могут люди, которые достигли 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook .

"Главным условием участия в программе является поддержка "зеленого" COVID-сертификата в действии", - отметил он.

Министр добавил, в банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Купить можно любые медикаменты как по рецепту врача, так и без него. Потратить 1000 грн можно в течение 4 месяцев как онлайн, так и офлайн.

Федоров также сообщил, что всего за время проекта было подано 7,5 млн заявок и потрачено 1,6 млрд гривен. "Ничего не меняется со старта программы - больше всего украинцы тратили средства на книги, кино и билеты на внутренние перевозки", - добавил он.