"Маріуполю" не дозволили проводити матчі Ліги Європи на домашньому стадіоні

УЄФА не дав своєї згоди

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не дав свого дозволу проводити матчі Ліги Європи в прифронтовому Маріуполі. Про це заявив віце-президент футбольного клубу "Маріуполя" Андрій Санін, повідомляється на сайті приазовської команди.

"Я хочу виступити з офіційною позицією з приводу стадіону, де наш Клуб планує грати домашні ігри UEFA Europe League сезону 2018/2019 - ми змушені планувати, що це буде одеський стадіон "Чорноморець". І причина цього вибору до банальності проста і до сліз образлива - в Маріуполі закритий міжнародний аеропорт, а від найближчого міжнародного аеропорту із Запоріжжя трансфер футбольного шаттла в столицю Приазов'я займає 4 години 45 хвилин, це зафіксовано пройшла днями інспекцією UEFA", - йдеться в заяві.

За словами Саніна, це і є основна неформальна причина відмови.

"Формальною ж причиною відмови стало рішення UEFA EXCO, датоване далеким 2014 роком - мовляв в переліку перерахованих в ньому стадіонів України немає стадіону Бойко, а грати можна лише на "Арена - Львів", НСК "Олімпійський", "Чорноморець", "Дніпро- Арена", "Металіст" (і якщо пам'ять не підводить, стадіон Олександрії)", - додав віце-президент "Маріуполя".

Як зазначає SportArena, в списку, згаданому Саніним, немає стадіону "Динамо", на якому в минулому сезоні в кваліфікації ЛЄ грав "Олімпік", а також стадіон "Ворскла", на якому полтавчани виступали в кваліфікації Ліги Європи-2015/16 і 2016/17.

Близькість міста до зони бойових дій стала причиною позову "Динамо" проти ФФУ в Спортивний арбітражний суд Лозанни, яке відмовилося пускати свої команди до Маріуполя минулого року, і в результаті програло справу через відмову суддів розглядати позов даної юрисдикції.

Нагадаємо, "Маріуполь" у другому кваліфікаційному раунді зіграє з шведським "Юргорденом".