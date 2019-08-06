Из Мариуполя впервые за пять лет запустили электрички в "серую зону"

Пригородное движение на участке Мариуполь - Южнодонбасская, которое было остановлено пять лет назад, восстановили. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци".

С 4 августа расписание движения поездов выглядит следующим образом:

Поезд № 6162 Мариуполь - Южнодонбасская отправится со станции Мариуполь в 5:25, а прибудет на станцию Южнодонбасская в 7:50.

Поезд № 6105 сообщением Южнодонбасская - Мариуполь будет следовать со станции Южнодонбасская в 8:05, приедет на станцию Мариуполь в 10:39.

Еще один поезд № 6108 Мариуполь - Южнодонбасская будет отправляться из Мариуполя в 17:19, прибывать на станцию Южнодонбасская в 19:50.

Поезд № 6181 Южнодонбасская - Мариуполь отправится от станции Южнодонбасская в 20:05, в Мариуполь он прибудет в 22:33.

Напомним, 6 августа в Киеве отменили рейсы городской электрички из-за технических неполадок. Отменили девять рейсов 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" увеличила сроки предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления.