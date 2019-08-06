Из Мариуполя впервые за пять лет запустили электрички в "серую зону"

Пригородное движение на участке Мариуполь - Южнодонбасская восстановили
Пригородное движение на участке Мариуполь - Южнодонбасская, которое было остановлено пять лет назад, восстановили. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци".
С 4 августа расписание движения поездов выглядит следующим образом:
Напомним, 6 августа в Киеве отменили рейсы городской электрички из-за технических неполадок. Отменили девять рейсов 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.
Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" увеличила сроки предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления.