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В Киеве отменили 9 рейсов городской электрички

Новости » Общество    06.08.2019 - 10:32
В Киеве отменили 9 рейсов городской электрички
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коммунальщики сообщили, что приняли такое решение для безопасности пассажиров

Сегодня, 6 августа, в Киеве отменили рейсы городской электрички из-за технических неполадок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпастранс".

Как отмечается, отменили девять рейсов 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.

"Приносим извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. Причиной ограничения движения является ремонт деформационных швов на эстакаде. Добавим, на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще один заменят в этом году.

Как сообщает РБК-Украина, киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.

Кроме этого, на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной розвязки. На время ремонта организован объезд.

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