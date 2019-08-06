З Маріуполя вперше за п'ять років запустили електрички в "сіру зону"

Приміський рух на дільниці Маріуполь - Південнодонбаська, який було зупинено п'ять років тому, відновили. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".

З 4 серпня розклад руху поїздів виглядає наступним чином:

Поїзд № 6162 Маріуполь - Південнодонбаська вирушить зі станції Маріуполь в 5:25, а прибуде на станцію Південнодонбаська в 7:50.

Поїзд № 6105 повідомленням Південнодонбаська - Маріуполь буде слідувати зі станції Південнодонбаська в 8:05, приїде на станцію Маріуполь о 10:39.

Ще один поїзд № 6108 Маріуполь - Південнодонбаська буде відправлятися з Маріуполя в 17:19, прибувати на станцію Південнодонбаська в 19:50.

Поїзд № 6181 Південнодонбаська - Маріуполь відправиться від станції Південнодонбаська у 20:05, у Маріуполь він прибуде о 22:33.

Нагадаємо, 6 серпня в Києві скасували рейси міської електрички через технічні неполадки. Дев'ять рейсів скасували 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.

Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" збільшила термін попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати відправлення.