З Маріуполя вперше за п'ять років запустили електрички в "сіру зону"

Приміський рух на дільниці Маріуполь - Південнодонбаська відновили
Приміський рух на дільниці Маріуполь - Південнодонбаська, який було зупинено п'ять років тому, відновили. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".
З 4 серпня розклад руху поїздів виглядає наступним чином:
Нагадаємо, 6 серпня в Києві скасували рейси міської електрички через технічні неполадки. Дев'ять рейсів скасували 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.
Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" збільшила термін попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати відправлення.