До Маріуполя прибув новий танкер РФ: у мерії назвали важливий нюанс

"Вчора (25 червня, - ред) о 20:00 танкер увійшов в акваторію порту та став на шварт. Ситуація аналогічна з минулим випадком, без тотального руху навколо", - написав він.

Головна особливість

Цього разу, за словами Андрющенка, вдалось уважно роздивились та проаналізували стан ємкостей прямо навпроти шварту танкеру.

"Тут знаходяться велики танки, які було пошкоджено під час боїв за Маріуполь. Однак, зараз вони в стані після ремонту та наново пофарбовані", - констатує радник мера.

З урахуванням місця швартування та безпосередньої близкості Андрющенко вважає, що паливо зберігають саме тут.

Заход танкерів до Маріуполя

У Маріуполі фіксують уже четвертий танкер окупантів. Активність такого типу кароблів зафіксована вперше саме у червні.

Раніше Андрющенко зазначав, що така активність танкерних суден може пов'язана із пуском ракет типу "Калібр" із акваторії Азовського моря.

Додамо, що на 26 червня в Азовському морі фіксується перебування двох російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр", та з відповідним озброєнням. У Чорне море країна-агресор також вивела судно, але без ракет.