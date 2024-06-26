RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполь прибыл новый танкер РФ: в мэрии назвали важный нюанс

Фото: порт Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе заметили новый российский танкер. Он уже четвертый, вошедший в местный порт за последние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера (25 июня, - ред.) в 20:00 танкер вошел в акваторию порта и стал на шварт. Ситуация аналогична с прошлым случаем, без тотального движения вокруг", - написал он.

 

Главная особенность

На этот раз, по словам Андрющенко, удалось внимательно рассмотреть и проанализировать состояние емкостей прямо напротив шварта танкера.

"Здесь находятся большие танки, которые были повреждены во время боев за Мариуполь. Однако сейчас они в состоянии после ремонта и заново окрашены", - констатирует советник мэра.

С учетом места швартовки и непосредственной близости, Андрющенко считает, что топливо хранят именно здесь.

Заход танкеров в Мариуполь

В Мариуполе фиксируют уже четвертый танкер оккупантов. Активность такого типа кароблей зафиксирована впервые именно в июне.

Ранее Андрющенко отмечал, что такая активность танкерных судов может связана с пуском ракет типа "Калибр" с акватории Азовского моря.

Добавим, что на 26 июня в Азовском море фиксируется пребывание двух российских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр", и с соответствующим вооружением. В Черное море страна-агрессор также вывела судно, но без ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь