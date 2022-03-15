UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Из Мариуполя гуманитарным коридором выехало почти 20 тысяч человек

Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты уже длительное время не прекращают обстрелы Мариуполя. Также они препятствуют поставкам в город продуктов и медикаментов. Сегодня гуманитарными коридорами на частных автомобилях из города выехали более 20 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

В частности, по состоянию на 20:40 15 марта из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехали почти 20 тысяч человек. Многие машины уже прибыли в Запорожье.

По словам Тимошенко, этих 20 тысяч человек выехали на 4 тысяч машин. 570 из них уже прибыли в Запорожье.

Также другие останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Отмечается, что всем эвакуированным оказывают необходимую помощь.

По словам заместителя руководителя ОП, в целом гуманитарными коридорами 15 марта удалось эвакуировать из заблокированных городов по меньшей мере 29 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что из Мариуполя уже выехали 2 тысячи легковых машин.

Также мы писали, что российские оккупанты в Мариуполе взяли в заложники врачей и пациентов.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВторжение России в Украину