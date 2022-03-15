З Маріуполя гуманітарним коридором виїхало майже 20 тисяч людей

Зокрема, станом на 20:40 15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхали майже 20 тисяч людей. Багато машин вже прибули до Запоріжжя.

За словами Тимошенка, цих 20 тисяч людей виїхали на 4 тисяч машин. 570 з них вже прибули до Запоріжжя.

Також інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Зазначається, що усім евакуйованим надають необхідну допомогу.

За словами заступника керівника ОП, загалом гуманітарними коридорами 15 березня вдалось евакуювати з заблокованих міст щонайменше 29 тисяч людей.