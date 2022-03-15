З Маріуполя гуманітарним коридором виїхало майже 20 тисяч людей

Російські окупанти вже тривалий час не припиняють обстріли Маріуполя. Також вони перешкоджають постачання до міста продуктів і медикаментів. Сьогодні гуманітарними коридорами на приватних автомобілях з міста виїхали понад 20 тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.
Зокрема, станом на 20:40 15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхали майже 20 тисяч людей. Багато машин вже прибули до Запоріжжя.
За словами Тимошенка, цих 20 тисяч людей виїхали на 4 тисяч машин. 570 з них вже прибули до Запоріжжя.
Також інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Зазначається, що усім евакуйованим надають необхідну допомогу.
За словами заступника керівника ОП, загалом гуманітарними коридорами 15 березня вдалось евакуювати з заблокованих міст щонайменше 29 тисяч людей.
Раніше ми повідомляли, що з Маріуполя вже виїхали 2 тисячі легкових машин.
Також ми писали, що російські окупанти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.
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