RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З Маріуполя гуманітарним коридором виїхало майже 20 тисяч людей

Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти вже тривалий час не припиняють обстріли Маріуполя. Також вони перешкоджають постачання до міста продуктів і медикаментів. Сьогодні гуманітарними коридорами на приватних автомобілях з міста виїхали понад 20 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

Зокрема, станом на 20:40 15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхали майже 20 тисяч людей. Багато машин вже прибули до Запоріжжя.

За словами Тимошенка, цих 20 тисяч людей виїхали на 4 тисяч машин. 570 з них вже прибули до Запоріжжя.

Також інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Зазначається, що усім евакуйованим надають необхідну допомогу.

За словами заступника керівника ОП, загалом гуманітарними коридорами 15 березня вдалось евакуювати з заблокованих міст щонайменше 29 тисяч людей.

Раніше ми повідомляли, що з Маріуполя вже виїхали 2 тисячі легкових машин.

Також ми писали, що російські окупанти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВторгнення Росії до України