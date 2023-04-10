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Маріупольці годинами стоять в черзі за їжею, - міськрада

Фото: маріупольці годинами стоять в черзі за їжею (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя, щоб не голодувати, вимушені стояти годинами в черзі з їжею і отримувати подачки від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Маріупольську міську раду.

"Стояння в чергах за їжею вже перетворилося у звичну справу в окупованому Маріуполі. Життя у місті перетворилося на справжнє знущання з людей. Маріупольці досі вимушені отримувати подачки у вигляді гарячої каші та хліба", - йдеться в повідомленні.

В міській раді зазначили, що люди вимушені стояти довго в чергах за їжею, бо треба вижити.

"Такі "переваги руського миру" - життя у напівзруйнованих будинках та постійні знущання. В українському Маріуполі люди жили гідно", - додали в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що росіяни в Маріупольському районі виселяють ціле село, щоб облаштувати там базу для військових РФ.

Також нагадаємо, що в Маріуполі росіяни посилили "зачистку" після підриву авто колаборанта.

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Маріуполь