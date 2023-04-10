Маріупольці годинами стоять в черзі за їжею, - міськрада

"Стояння в чергах за їжею вже перетворилося у звичну справу в окупованому Маріуполі. Життя у місті перетворилося на справжнє знущання з людей. Маріупольці досі вимушені отримувати подачки у вигляді гарячої каші та хліба", - йдеться в повідомленні.

В міській раді зазначили, що люди вимушені стояти довго в чергах за їжею, бо треба вижити.

"Такі "переваги руського миру" - життя у напівзруйнованих будинках та постійні знущання. В українському Маріуполі люди жили гідно", - додали в повідомленні.