Мариупольцы часами стоят в очереди за едой, - горсовет

Жители временно оккупированного Мариуполя, чтобы не голодать, вынуждены стоять часами в очереди с едой и получать подачки от оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Мариупольский городской совет.
"Стояние в очередях за едой уже превратилось в привычное дело в оккупированном Мариуполе. Жизнь в городе превратилась в настоящее издевательство над людьми. Мариупольцы до сих пор вынуждены получать подачки в виде горячей каши и хлеба", - говорится в сообщении.
В городском совете отметили, что люди вынуждены стоять долго в очередях за едой, потому что нужно выжить.
"Такие "преимущества русского мира" - жизнь в полуразрушенных домах и постоянные издевательства. В украинском Мариуполе люди жили достойно", - добавили в сообщении.
Ранее мы писали о том, что россияне в Мариупольском районе выселяют всю деревню, чтобы обустроить там базу для военных РФ.
Также напомним, что в Мариуполе россияне усилили зачистку после подрыва авто коллаборанта.
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