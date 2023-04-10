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Мариупольцы часами стоят в очереди за едой, - горсовет

Фото: мариупольцы часами стоят в очереди за едой (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Жители временно оккупированного Мариуполя, чтобы не голодать, вынуждены стоять часами в очереди с едой и получать подачки от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Мариупольский городской совет.

"Стояние в очередях за едой уже превратилось в привычное дело в оккупированном Мариуполе. Жизнь в городе превратилась в настоящее издевательство над людьми. Мариупольцы до сих пор вынуждены получать подачки в виде горячей каши и хлеба", - говорится в сообщении.

В городском совете отметили, что люди вынуждены стоять долго в очередях за едой, потому что нужно выжить.

"Такие "преимущества русского мира" - жизнь в полуразрушенных домах и постоянные издевательства. В украинском Мариуполе люди жили достойно", - добавили в сообщении.

Ранее мы писали о том, что россияне в Мариупольском районе выселяют всю деревню, чтобы обустроить там базу для военных РФ.

Также напомним, что в Мариуполе россияне усилили зачистку после подрыва авто коллаборанта.

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Мариуполь