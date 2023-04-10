Мариупольцы часами стоят в очереди за едой, - горсовет

"Стояние в очередях за едой уже превратилось в привычное дело в оккупированном Мариуполе. Жизнь в городе превратилась в настоящее издевательство над людьми. Мариупольцы до сих пор вынуждены получать подачки в виде горячей каши и хлеба", - говорится в сообщении.

В городском совете отметили, что люди вынуждены стоять долго в очередях за едой, потому что нужно выжить.

"Такие "преимущества русского мира" - жизнь в полуразрушенных домах и постоянные издевательства. В украинском Мариуполе люди жили достойно", - добавили в сообщении.