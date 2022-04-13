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В Мариупольском районе полицейский перешел на сторону оккупантов. Ему объявили подозрение

Фото: в Мариупольском районе полицейский перешел на сторону оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В поселок Никольское Мариупольского района полицейский перешел на сторону оккупационных войск. Прокуратура заочно сообщила ему о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Заочно сообщено о подозрении в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2022 года полицейский, находясь на временно оккупированной Россией территории пгт. Никольское Мариупольского района, добровольно согласился сотрудничать с оккупантами.

"Подозреваемый вступил в должность в незаконно созданном представителями государства-агрессора псевдоправоохоронному органе - так называемом "министерстве внутренних дел ДНР", - рассказали в Генпрокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно военнослужащему Нацгвардии сообщено о подозрении в государственной измене. В частности, он предоставлял врагу фото и координаты воинских частей ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе получили показания госизмены экс-депутатов от ОПЗЖ.

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