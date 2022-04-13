В Мариупольском районе полицейский перешел на сторону оккупантов. Ему объявили подозрение

В поселок Никольское Мариупольского района полицейский перешел на сторону оккупационных войск. Прокуратура заочно сообщила ему о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Заочно сообщено о подозрении в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в марте 2022 года полицейский, находясь на временно оккупированной Россией территории пгт. Никольское Мариупольского района, добровольно согласился сотрудничать с оккупантами.
"Подозреваемый вступил в должность в незаконно созданном представителями государства-агрессора псевдоправоохоронному органе - так называемом "министерстве внутренних дел ДНР", - рассказали в Генпрокуратуре.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, недавно военнослужащему Нацгвардии сообщено о подозрении в государственной измене. В частности, он предоставлял врагу фото и координаты воинских частей ВСУ.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе получили показания госизмены экс-депутатов от ОПЗЖ.
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