RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріупольському районі поліцейський перейшов на бік окупантів. Йому оголосили підозру

Фото: в Маріупольському районі поліцейський перейшов на бік окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У селище Нікольське Маріупольського району поліцейський перейшов на бік окупаційних військ. Прокуратура заочно повідомила йому про підозру в державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року поліцейський, перебуваючи на тимчасово окупованій Росією території смт. Нікольське Маріупольського району, добровільно погодився співпрацювати з окупантами.

"Підозрюваний обійняв посаду у незаконно створеному представниками держави-агресора псевдоправоохоронному органі - так званому "міністерстві внутрішніх справ ДНР", - розповіли в Генпрокуратури.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовцю Нацгвардії повідомлено про підозру у державній зраді. Зокрема, він надавав ворогу фото та координати військових частин ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі отримали свідчення держзради екс-депутатів від ОПЗЖ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольГенеральна прокуратура Українидержзрада