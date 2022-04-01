Мариупольский горсовет временно лишил полномочий депутатов ОПЗЖ и "Партии Шария"

Мариупольский городской совет провел онлайн-заседание. Местных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Партии Шария" лишили полномочий на период войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Городской совет решил приостановить на период действия военного положения любую деятельность депутатов Мариупольского городского совета VIII созыва, которые являются членами политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария"", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняли в связи с указом президента "О приостановлении деятельности отдельных политических партий".

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил о прекращении деятельности партии. Однако впоследствии его сообщение было удалено.

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