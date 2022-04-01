Мариупольский горсовет временно лишил полномочий депутатов ОПЗЖ и "Партии Шария"

Мариупольский городской совет провел онлайн-заседание. Местных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Партии Шария" лишили полномочий на период войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Соответствующее решение приняли в связи с указом президента "О приостановлении деятельности отдельных политических партий".
"Городской совет решил приостановить на период действия военного положения любую деятельность депутатов Мариупольского городского совета VIII созыва, которые являются членами политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария"", - говорится в сообщении.
Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил о прекращении деятельности партии. Однако впоследствии его сообщение было удалено.
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