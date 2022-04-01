Маріупольська міськрада тимчасово позбавила повноважень депутатів ОПЗЖ та "Партії Шарія"

Маріупольська міська рада провела онлайн-засідання. Місцевих депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" та "Партії Шарія" позбавили повноважень на період війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Міська рада вирішила призупинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність депутатів Маріупольської міської ради VIII скликання, які є членами політичних партій "Опозиційна платформа - За життя" та "Партії Шарія"", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення прийняли у зв'язку з указом президента "Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій".

Нагадаємо, народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович заявив про припинення діяльності партії. Проте згодом його повідомлення було видалено.

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