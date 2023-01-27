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Над Маріупольським районом побачили "Шахед". Може летіти у напрямку Дніпра, - Андрющенко

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П'ятниця 27 січня 2023 12:01
Над Маріупольським районом побачили "Шахед". Може летіти у напрямку Дніпра, - Андрющенко Фото: над Маріупольським районом побачили "Шахед" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Над Маріупольським районом помітили проліт іранського дрона, який використовують росіяни. Він може летіти у напрямку Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Проліт "Шахеда" над Маріупольським районом фіксують наші джерела. Йшов в напряму Запоріжжя та області, по ходу візуально бачать корегування курсу, тому остаточно стверджувати напрям складно. Можливо Дніпро та область", - написав він.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали масованого удару по Україні. Окупанти запустили 55 ракет, 47 з них знищили сили ППО.

До того ж, загарбники завдали комбінованого удару по Києву та області. Спершу вони запустили безпілотники, які повинні виявляти та виснажувати сили ППО, а потім ракети.

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Маріуполь Війна Росії проти України дрони
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