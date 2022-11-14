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У Маріуполі зріс рівень смертності в чотири-п'ять разів: щотижня помирає до 150 людей

Фото: у Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі смертність, порівняно з довоєнними показниками, зросла у чотири-п’ять разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

"У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає", - йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, щоденно в окупованому місті помирає в середньому 25 людей, натомість, народжується близько 5-6 дітей. До повномасштабного вторгнення росіян в українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50 діток щотижня.

"Рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом. Тож росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне - повернення Маріуполя під український прапор!", - підкреслили у міській раді.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання мешканців міста продовжує розширюватись. Там виник ще один новий сектор.

Також раніше ми писали, що після відступу російських військ з Херсона, Маріуполь перетворено на перехрестя ротацій окупантів.

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