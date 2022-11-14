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В Мариуполе вырос уровень смертности в четыре-пять раз: еженедельно умирает до 150 человек

Фото: в Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе смертность по сравнению с довоенными показателями выросла в четыре-пять раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

"В Мариуполе еженедельно умирают около 150 человек. Детей почти не рожают. Под оккупацией город умирает", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, ежедневно в оккупированном городе умирает в среднем 25 человек, а рождается около 5-6 детей. До полномасштабного вторжения россиян в Мариуполе на свет появлялось около 50 деток еженедельно.

"Уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом. Так что россияне принесли с собой смерть и безнадежность. Вера только в одно - возвращение Мариуполя под украинский флаг!", - подчеркнули в городском совете.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в поселке Старый Крым под Мариуполем место массового захоронения жителей города продолжает расширяться . Там появился еще один новый сектор.

Также ранее мы писали, что после отступления российских войск из Херсона, Мариуполь превращен в перекресток ротаций оккупантов .

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