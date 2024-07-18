У Маріуполі знову "загадково" вмирають окупанти: є цікава деталь

Не перший випадок

Нагадаємо, на початку травня РБК-Україна писало, що в Маріуполі зафіксували ліквідацію десяти російських військових. Інцидент стався напередодні Великодня.

Крім того, у жовтні 2023 року за тиждень у Маріуполі за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових.

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