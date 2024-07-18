В Мариуполе снова "загадочно" умирают оккупанты: есть интересная деталь

Не первый случай

Напомним, в начале мая РБК-Украина писало, что в Мариуполе зафиксировали ликвидацию десяти российских военных. Инцидент произошел накануне Пасхи.

Кроме того, в октябре 2023 года за неделю в Мариуполе при "загадочных обстоятельствах" были убиты 26 российских военных.

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