UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі знову зафіксували активний рух російської техніки та вантажівок з БК (відео)

Фото: у Маріуполі знову зафіксували активний рух російської техніки та вантажівок з БК (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військова активність окупантів у Маріуполі Донецької області стрімко зросла. Росіяни продовжують перекидати гусеничну техніку та вантажівки з БК у напрямку Волновахи та Вугледара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, вчора зафіксовано активний рух гусеничної техніки гусеничної та вантажівок з БК полями по лінії Гнутове-Водяне-Кальчик-Гранітне в напрям на північний схід району.

"Підтягування резервів в район Волноваха/Вугледар триває та знову в активній фазі переміщення. Понад 14 вантажівок з БК через Приморський район Маріуполя в напрям села Мелекіне. Підтверджується інформація про подальше розширення військово-тренувальних баз на узбережжі Азовського моря. Тепер - ближче до Маріуполя", - розповів Андрющенко.

Він зазначив, що переміщення техніки під пильним патрулюванням трійки гвинтокрилів по трикутнику Маріуполь-Безимяне-Гранітне.

"Готуємось до чергового збільшення кількості окупантів за рахунок розширення кількості таборів утримання та перекидання резервів ближче до Волновахського району. Все це вказує на підготовку посилення атакувальних дій ворога в Донецькій області в наступні тижні", - додав радник мера.

Переміщення окупантів до Волновахи

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що у Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи Донецької області.

Як зазначається, з Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи переміщуються по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи.

До того ж зафіксовано факт використання бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

Вчора у Маріуполі знову зафіксували переміщення техніки окупантів у напрямку Волновахи. Також росіяни продовжують будувати нові бетонні укріплення. Ймовірно, готуються до наступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольДонецька областьВолновахаокупантиВійна Росії проти України