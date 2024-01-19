У Маріуполі знову зафіксували активний рух російської техніки та вантажівок з БК (відео)

За його словами, вчора зафіксовано активний рух гусеничної техніки гусеничної та вантажівок з БК полями по лінії Гнутове-Водяне-Кальчик-Гранітне в напрям на північний схід району.

"Підтягування резервів в район Волноваха/Вугледар триває та знову в активній фазі переміщення. Понад 14 вантажівок з БК через Приморський район Маріуполя в напрям села Мелекіне. Підтверджується інформація про подальше розширення військово-тренувальних баз на узбережжі Азовського моря. Тепер - ближче до Маріуполя", - розповів Андрющенко.

Він зазначив, що переміщення техніки під пильним патрулюванням трійки гвинтокрилів по трикутнику Маріуполь-Безимяне-Гранітне.

"Готуємось до чергового збільшення кількості окупантів за рахунок розширення кількості таборів утримання та перекидання резервів ближче до Волновахського району. Все це вказує на підготовку посилення атакувальних дій ворога в Донецькій області в наступні тижні", - додав радник мера.

Переміщення окупантів до Волновахи

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що у Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи Донецької області.

Як зазначається, з Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи переміщуються по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи.

До того ж зафіксовано факт використання бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

Вчора у Маріуполі знову зафіксували переміщення техніки окупантів у напрямку Волновахи. Також росіяни продовжують будувати нові бетонні укріплення. Ймовірно, готуються до наступу.