В Мариуполе снова зафиксировали активное движение российской техники и грузовиков из БК (видео)

По его словам, вчера зафиксировано активное движение гусеничной гусеничной техники и грузовиков с БК полями по линии Гнутово-Водяное-Кальчик-Гранитное в направление на северо-восток района.

"Подтягивание резервов в район Волноваха/Угледар продолжается и снова в активной фазе перемещения. Более 14 грузовиков из БК через Приморский район Мариуполя в направлении села Мелекино. Подтверждается информация о дальнейшем расширении военно-тренировочных баз на побережье Азовского моря. Теперь - ближе к Мариуполю" , - рассказал Андрющенко.

Он отметил, что перемещение техники под бдительным патрулированием тройки вертолетов по треугольнику Мариуполь-Безимяне-Гранитное.

"Готовимся к очередному увеличению количества оккупантов за счет расширения количества лагерей содержания и опрокидывания резервов ближе к Волновахскому району. Все это указывает на подготовку усиления атакующих действий врага в Донецкой области в последующие недели", - добавил советник мэра.

Перемещение оккупантов в Волноваху

Напомним, на днях мы сообщали, что в Мариуполе зафиксировали перемещение кафиров в направлении Волновахи Донецкой области.

Как отмечается, из Новоазовского и Бердянского направления преимущественно живая сила и инженерные подразделения перемещаются по трассе Мариуполь-Донецк в сторону Волновахи.

К тому же, зафиксирован факт использования бетонных конструкций, похожих на секции для многоэтажек в обустройстве фортификаций на участках вокруг Волновахи.

Вчера в Мариуполе снова зафиксировали перемещение техники оккупантов в направлении Волновахи. Также россияне продолжают строить новые бетонные укрепления. Вероятно, готовятся к наступлению.