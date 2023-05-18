У Маріуполі знову фіксують активність російської авіації в бік Запоріжжя

" Незвична за виглядом, але висока активність авіації над Маріуполем та районом.", - написав Андрющенко.

Основна активність російської авіації спостерігається в районі с. Юр’ївка/Урзуф з напряму Приморсько-Ахтарська та далі в бік Запоріжжя. Як зазначає радник мера, це, зокрема, літаки та ракети (можливо керовані бомби).

Також помічена авіація над Маріуполем з боку Ростова. Місце пуску - с. Бердянське/Агробаза.

Зазначимо, що останнім часом авіація РФ часто кружляє над Маріуполем. Зокрема, серед напрямків фіксуються різні окуповані населені пункти Запорізької області. Інтенсивність руху російської техніки через Маріуполь постійно зростає.