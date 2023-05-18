У Маріуполі знову фіксують активність російської авіації в бік Запоріжжя

В небі над тимчасово окупованим Маріуполем у четвер, 18 травня, помітили активність авіації ворога в бік Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
" Незвична за виглядом, але висока активність авіації над Маріуполем та районом.", - написав Андрющенко.
Основна активність російської авіації спостерігається в районі с. Юр’ївка/Урзуф з напряму Приморсько-Ахтарська та далі в бік Запоріжжя. Як зазначає радник мера, це, зокрема, літаки та ракети (можливо керовані бомби).
Також помічена авіація над Маріуполем з боку Ростова. Місце пуску - с. Бердянське/Агробаза.
Нагадаємо, 10 травня у Маріуполі також фіксували активізацію літаків окупантів, вони прямували у бік Запоріжжя.
Раніше, 5 травня, в небі над тимчасово окупованим Маріуполем фіксували активність авіації ворога в напрямку Пологів (Запорізька область).
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