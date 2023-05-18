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У Маріуполі знову фіксують активність російської авіації в бік Запоріжжя

Фото: у Маріуполі знову фіксують активність російської авіації в бік Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В небі над тимчасово окупованим Маріуполем у четвер, 18 травня, помітили активність авіації ворога в бік Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

" Незвична за виглядом, але висока активність авіації над Маріуполем та районом.", - написав Андрющенко.

Основна активність російської авіації спостерігається в районі с. Юр’ївка/Урзуф з напряму Приморсько-Ахтарська та далі в бік Запоріжжя. Як зазначає радник мера, це, зокрема, літаки та ракети (можливо керовані бомби).

Також помічена авіація над Маріуполем з боку Ростова. Місце пуску - с. Бердянське/Агробаза.

Зазначимо, що останнім часом авіація РФ часто кружляє над Маріуполем. Зокрема, серед напрямків фіксуються різні окуповані населені пункти Запорізької області. Інтенсивність руху російської техніки через Маріуполь постійно зростає.

Нагадаємо, 10 травня у Маріуполі також фіксували активізацію літаків окупантів, вони прямували у бік Запоріжжя.

Раніше, 5 травня, в небі над тимчасово окупованим Маріуполем фіксували активність авіації ворога в напрямку Пологів (Запорізька область).

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