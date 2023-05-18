В Мариуполе снова фиксируют активность российской авиации в сторону Запорожья

В небе над временно оккупированным Мариуполем в четверг, 18 мая, была замечена активность авиации врага в сторону Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Необычна по виду, но высока активность авиации над Мариуполем и районом", - написал Андрющенко.

Основная активность российской авиации наблюдается в районе с. Юрьевка/Урзуф по направлению Приморско-Ахтарская и дальше в сторону Запорожья. Как отмечает советник мэра, это, в частности, самолеты и ракеты (возможно управляемые бомбы).

Также подмечена авиация над Мариуполем со стороны Ростова. Место пуска - с. Бердянское/Агробаза.

Отметим, в последнее время авиация РФ часто кружит над Мариуполем. В частности, среди направлений фиксируются разные оккупированные населенные пункты Запорожской области. Интенсивность движения российской техники через Мариуполь постоянно растет.