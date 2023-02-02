У Маріуполі знову чутно потужні вибухи

Ввечері у Маріуполі знову було чути гучні вибухи з детонацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Андрющенко Time.
"Просто свято маріупольської бавовни якесь", - зазначає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він підтвердив, що п'ять гучних вибухів пролунало в районі лікарні №1 та заводу імені Ілліча.
"З огляду на карту розміщення русні, по напряму епіцентру - майданчик, де з травня росіяни облаштували казарми та склади", - уточнив радник.
За словами Андрющенка, після вибухів пів міста насолоджується звуками детонації.
"Який. Прекрасний. Вечір", - констатує він.
Нагадаємо, що сьогодні РБК-Україна вже повідомляло, що у Маріуполі "прильоти" по місцю базування росіян.
Нагадаємо, ми писали про те, що, за словами Андрющенка, окупанти нещодавно завезли до 20 танків в села на північ від окупованого Маріуполя.
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