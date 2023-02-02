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В Мариуполе снова слышны мощные взрывы

Фото: в Мариуполе снова мощный "хлопок" (t.me.mariupolnow)
Автор: Татьяна Зарембо

Вечером в Мариуполе снова было слышно громкие взрывы с детонацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Андрющенко Time.

"Просто праздник мариупольского "хлопка" какой-то", - отмечает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подтвердил, что пять громких взрывов прогремели в районе больницы №1 и завода имени Ильича.

"Учитывая карту размещения русни, по направлению эпицентра - площадка, где с мая россияне обустроили казармы и склады", - уточнил советник.

По словам Андрющенко, после взрывов полгорода наслаждается звуками детонации.

"Какой. Прекрасный. Вечер", - констатирует он.

Напомним, что сегодня РБК-Украина уже сообщало, что в Мариуполе "прилеты" по месту базирования россиян.

Напомним, мы писали о том, что, по словам Андрющенко, оккупанты недавно завезли до 20 танков в села к северу от оккупированного Мариуполя.

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МариупольММК имени Ильича