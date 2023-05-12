У Маріуполі збільшуються кладовища. Це може свідчити про зростання смертності, - мерія

За даними міськради, у секторі №21 помітно збільшилася кількість нових могил. Це може свідчити про зростання смертності.

"Адже в Маріуполі падає рівень медичної допомоги. Відсутність фахівців та сучасного обладнання призводить до того, що люди не отримують необхідного лікування, кваліфікованої допомоги. Це те, що принесли до нашого мирного міста росіяни - смерть, біль та горе", - додали в раді.

Представники міської ради зауважили, що за даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил.

Супутникові знімки показали, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим.

"За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей. Ця цифра може бути в декілька разів більшою", - додали в міськраді.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в окупованому Маріуполі місцеві лікарні переповнені хворими, а нових людей відмовляються госпіталізувати.

Ми також писали, що медичні заклади на окупованій частині України все більше переорієнтовують на лікування російських військових.

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