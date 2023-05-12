RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе увеличиваются кладбища. Это может свидетельствовать о росте смертности, - мэрия

Фото: в Мариуполе зафиксировано повышение уровня смертности (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Мариуполе зафиксировано повышение смертности. На Старокрымском кладбище был замечен большой сектор свежих захоронений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мариупольского городского совета.

По данным горсовета, в секторе №21 заметно увеличилось количество новых могил. Это может свидетельствовать о росте смертности.

"Ведь в Мариуполе падает уровень медицинской помощи. Отсутствие специалистов и современного оборудования приводит к тому, что люди не получают необходимого лечения, квалифицированной помощи. Это то, что принесли в наш мирный город россияне - смерть, боль и горе", - добавили в совете.

Представители городского совета отметили, что по данным журналистов Associated Press, в конце прошлого года в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил.

Спутниковые снимки показали, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым.

"По предварительным данным, в городе погибли более 22 тысяч человек. Эта цифра может быть в несколько раз больше", - добавили в горсовете.

Напомним, мы сообщали, что в оккупированном Мариуполе местные больницы переполнены больными, а новых людей отказываются госпитализировать.

Мы также писали, что медицинские учреждения на оккупированной части Украины все больше переориентируют на лечение российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраинылікарніМариуполь