У Маріуполі замерзають люди. Кількість смертей від ГРВІ зростає, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують зростання захворюваності та смертності на тлі похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram .
"Наслідки холодомору в Маріуполі. У цифрах. Тільки за минулий тиждень у Маріуполі зареєстровано 764 випадки ГРВІ та 82 випадки пневмонії. У тому числі у дітей ГРВІ - 495 випадки, 21 - пневмонії. Порівняно з першою половиною листопада зростання становило 91 відсоток", - Розповів він.
При цьому Андрющенко зазначив, що середньотижнева цифра смертності від хвороб досягла позначки у 250 випадків, що на 100 випадків більше за жовтень.
"Зростання смертності лише за два останні тижні склало 1,7 раза. Росіяни продовжують винищувати Маріуполь", - додав він.
Раніше в мережі опубліковано нові кадри зруйнованого Маріуполя. На відео повністю знищено мікрорайон поблизу комбінату "Азовсталь". Жоден будинок не вцілів, завали багатоповерхівок окупанти досі не розбирають.
Крім того, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що російські загарбники почали видаляти на картах "Яндекс" будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі.
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