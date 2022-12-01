В Мариуполе замерзают люди. Количество смертей от ОРВИ растет, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют рост заболеваемости и смертности на фоне похолоданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

"Последствия холодомора в Мариуполе. В цифрах. Только за прошедшую неделю в Мариуполе зарегистрировано 764 случая ОРВИ и 82 случая пневмонии. В том числе у детей ОРВИ - 495 случая, 21 - пневмонии. По сравнению с первой половиной ноября рост составил 91 процент", - рассказал он.

При этом Андрющенко отметил, что среднедельная цифра смертности от болезней достигла отметки в 250 случаев, что на 100 случаев больше октября.

"Рост смертности только за две последние недели составил 1,7 раза. Россияне продолжают истреблять Мариуполь", - добавил он.