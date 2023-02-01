У Маріуполі зафіксували велику військову колону ворога: їдуть у бік Бердянська

У Маріуполі зафіксували рух великої колони російської армії. Вона складається з 25 машин з живою силою та боєкомплектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка.
"Зафіксовано велику колону вантажівок (позначка V у квадраті) з російського напрямку через центр (Маріуполя - ред.) у напрямку Мангуш/Бердянськ. Понад 25 автомобілів з БК і поки що живою силою", - йдеться в повідомленні.
Також Андрющенко розповів, що у місті помічено чергове переміщення ЗРК "Бук". З Лівобережного району його знову перевозять у напрямку Мангуша.
"Такими переміщеннями в межах Маріуполя та околиць росіяни намагаються приховати справжнє розташування сил ППО", - пояснив він.
Фото: окупанти перекидають військову техніку та БК через Маріуполь (t.me/andriyshTime)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові вже другий день поспіль перекидають до Маріуполя (Донецька область) нові системи ППО.
Також ми писали, що загарбники вирішили облаштувати гелікоптерну базу на території "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.
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