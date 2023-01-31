РФ другий день поспіль перекидає у Маріуполь нові системи ППО, - радник мера
Російські військові вже другий день поспіль перекидають до Маріуполя (Донецька область) нові системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Другий день поспіль різні системи ППО - "Бук" переміщують по Маріуполю", - йдеться у повідомленні.
Андрющенко зазначає, що системи переміщують до так званої "Гавані" (район приватної забудови в бік Азовсталі від залізничного вокзалу). Також окупанти перекидають ППО до Мангуського району та ділянки на виїзд в бік Волновахи.
"Продовжується активне розселення російських військових в приватних будинках Маріупольського району", - заявив Андрющенко.
Він пояснив, що окупанти розселяють по 3-4 людини у всіх будинках по селищах, аби не допускати масового накопичування. Активно заселяють росіян в селах Панівка та Новогригорівка, а також вони почали розставляти свою техніку у приватних подвір’ях.
Нагадаємо, що російські загарбники вирішили облаштувати вертолітну базу на території "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.
Бійці маріупольського спротиву показали наслідки від підірваного позашляховика в якому знаходились військові Російської Федерації.
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