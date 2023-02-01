В Мариуполе зафиксировали большую военную колонну врага: едут в сторону Бердянска

"Зафиксирована большая колонна грузовиков (отметка V в квадрате) из российского направления через центр (Мариуполя - ред.) в направлении Мангуш/Бердянск. Более 25 автомобилей с БК и пока живой силой", - говорится в сообщении.

Также Андрющенко рассказал, что в городе замечено очередное перемещение ЗРК "Бук". Из Левобережного района его снова перевозят в направлении Мангуша.

"Такими перемещениями в пределах Мариуполя и окрестностей россияне пытаются скрыть подлинное расположение сил ПВО", - объяснил он.

Фото: оккупанты перебрасывают военную технику и БК через Мариуполь (t.me/andriyshTime)