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В Мариуполе зафиксировали большую военную колонну врага: едут в сторону Бердянска

Фото: в Мариуполе зафиксировали большую военную колонну врага (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мариуполе зафиксировали движение большой колонны российской армии. Она состоит из 25 машин с жвивой силой и боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

"Зафиксирована большая колонна грузовиков (отметка V в квадрате) из российского направления через центр (Мариуполя - ред.) в направлении Мангуш/Бердянск. Более 25 автомобилей с БК и пока живой силой", - говорится в сообщении.

Также Андрющенко рассказал, что в городе замечено очередное перемещение ЗРК "Бук". Из Левобережного района его снова перевозят в направлении Мангуша.

"Такими перемещениями в пределах Мариуполя и окрестностей россияне пытаются скрыть подлинное расположение сил ПВО", - объяснил он.

Фото: оккупанты перебрасывают военную технику и БК через Мариуполь (t.me/andriyshTime)

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные уже второй день подряд перебрасывают в Мариуполь (Донецкая область) новые системы ПВО.

Также мы писали, что захватчики решили обустроить вертолетную базу на территории "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.

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