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В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи

Мариуполь, Донецкая область, Среда 17 января 2024 10:19
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В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи Фото: в Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты перемещают через Мариуполь живую силу и инженерные подразделения в направлении Волновахи Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Как отмечается, из Новоазовского и Бердянского направления преимущественно живая сила и инженерные подразделения перемещаются по трассе Мариуполь-Донецк в сторону Волновахи.

Также, по словам Андрющенко, оккупанты начали расселение офицерского состава в новых и отремонтированных домах в Центральном районе Мариуполя. Наибольшая концентрация в районе пр. Металлургов и бул. Шевченко, а также в частном секторе "Новоселовцы".

К тому же, зафиксирован факт использования бетонных конструкций, похожих на секции для многоэтажек в обустройстве фортификаций на участках вокруг Волновахи.

"В целом можно говорить о продолжении взимания и накопления резервов вокруг Волновахи и на северо-западе Мариупольского района. До сих пор Угледар остается в зоне наиболее вероятного последующего давления россиян на севере Донецкой области", - отметил мэрский советник.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев тяжелых боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Это позволит захватчикам в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.

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Мариуполь Донецкая область Волноваха Война России против Украины
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