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У Маріуполі зафіксували чисельні переміщення вантажівок з БК окупантів (відео)

Фото: у Маріуполі зафіксували чисельні переміщення вантажівок з БК окупантів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували чисельні переміщення російських вантажівок з БК всередині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо чисельні внутрішні переміщення вантажівок з БК всередині міста. З ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" по різних промзонах та військових базах окупантів в Кальміуському та Приморському районах", - написав Андрющенко.

Він також повідомив, що одночасно з цим, весь склад цивільних робітників ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" відправили у відпустку за свій рахунок на два місяці.

"Попередньо за чисельних розмов окупантів вони очікують велику партію БК та поки невідомої зброї наступний тиждень. Та саме для цього готують територію заводів, одночасно нівелюючи фактор сторонньої фіксації з боку робітників", - додав радник мера.

Переміщення окупантів у Маріуполі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи Донецької області.

Як зазначається, з Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи переміщуються по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи.

До того ж зафіксовано факт використання бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

Пізніше у Маріуполі знову зафіксували переміщення техніки окупантів у напрямку Волновахи. Також росіяни продовжують будувати нові бетонні укріплення. Ймовірно, готуються до наступу.

Також 19 січня ми повідомляли, що військова активність окупантів у Маріуполі Донецької області стрімко зросла. Росіяни продовжують перекидати гусеничну техніку та вантажівки з БК у напрямку Волновахи та Вугледара.

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