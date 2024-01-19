ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Маріуполі знову зафіксували активний рух російської техніки та вантажівок з БК (відео)

Маріуполь, Донецька область, П'ятниця 19 січня 2024 08:40
UA EN RU
У Маріуполі знову зафіксували активний рух російської техніки та вантажівок з БК (відео) Фото: у Маріуполі знову зафіксували активний рух російської техніки та вантажівок з БК (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військова активність окупантів у Маріуполі Донецької області стрімко зросла. Росіяни продовжують перекидати гусеничну техніку та вантажівки з БК у напрямку Волновахи та Вугледара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, вчора зафіксовано активний рух гусеничної техніки гусеничної та вантажівок з БК полями по лінії Гнутове-Водяне-Кальчик-Гранітне в напрям на північний схід району.

"Підтягування резервів в район Волноваха/Вугледар триває та знову в активній фазі переміщення. Понад 14 вантажівок з БК через Приморський район Маріуполя в напрям села Мелекіне. Підтверджується інформація про подальше розширення військово-тренувальних баз на узбережжі Азовського моря. Тепер - ближче до Маріуполя", - розповів Андрющенко.

Він зазначив, що переміщення техніки під пильним патрулюванням трійки гвинтокрилів по трикутнику Маріуполь-Безимяне-Гранітне.

"Готуємось до чергового збільшення кількості окупантів за рахунок розширення кількості таборів утримання та перекидання резервів ближче до Волновахського району. Все це вказує на підготовку посилення атакувальних дій ворога в Донецькій області в наступні тижні", - додав радник мера.

Переміщення окупантів до Волновахи

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що у Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи Донецької області.

Як зазначається, з Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи переміщуються по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи.

До того ж зафіксовано факт використання бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

Вчора у Маріуполі знову зафіксували переміщення техніки окупантів у напрямку Волновахи. Також росіяни продовжують будувати нові бетонні укріплення. Ймовірно, готуються до наступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Донецька область Волноваха окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
DAILY
Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході