В Маріуполі вночі було гучно: перші подробиці
У ніч на неділю, 2 червня, у Маріуполі пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Ніч в Маріуполі та районі видалась з бавовною. Близько півночі пролунав вибух з епіцентром на захід з потужною вибуховою хвилею", - розповів він.
Як зазначив Андрющенко, по версіі окупантів, нібито все збили.
Ситуація у Маріуполі
Російські війська захопили Маріуполь Донецької області у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення до України.
Вже третій рік Маріуполь використовується окупантами як військовий хаб, а порт як військова база. Також через Маріуполь загарбники перекидають живу силу та техніку на фронт, зокрема останнім часом різко активізувався Запорізький напрямок.
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