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В Мариуполе ночью было громко: первые подробности

Мариуполь, Воскресенье 02 июня 2024 08:15
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В Мариуполе ночью было громко: первые подробности Фото: в Мариуполе прогремел взрыв 2 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на воскресенье, 2 июня, в Мариуполе прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Ночь в Мариуполе и районе выдалась с хлопком. Около полуночи раздался взрыв с эпицентром к западу с мощной взрывной волной", - рассказал он.

Как отметил Андрющенко, по версии окупантов, якобы все сбили.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области в феврале 2022 года во время масштабного вторжения в Украину.

Уже третий год Мариуполь используется оккупантами как военный хаб, а порт как военная база. Также через Мариуполь захватчики перебрасывают живую силу и технику на фронт, в частности в последнее время резко активизировалось Запорожское направление.

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