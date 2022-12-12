ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе на технике россиян заметили новые отметки

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 12 декабря 2022 15:55
В Мариуполе на технике россиян заметили новые отметки Фото: в Мариуполе на технике россиян заметили новые отметки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После оккупации Мариуполь стал военно-логистическим хабом россиян. Там постоянно фиксируют передвижение военной техники. Но на этот раз на технике заметили новые символы - "V" в квадрате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем очередное движение военной техники. 17 грузовиков из БК через Мариуполь и Никольское в сторону Розовки. Снова ожило Запорожское направление в перемещении техники", - написал Андрющенко.

По его словам, установлено использование новых, совершенных отметок. Что они означают неизвестно.

"Теперь - "V" в квадрате на движущейся на Розовку технике. Простая "V" хранится на технике, движущейся по Донецкому направлению", - добавил советник мэра.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Мариуполе и вокруг него растет военная активность. Над городом вчера целый день наблюдали значительное количество боевых вертолетов, летящих из Запорожского направления в сторону Азовстали.

Также ранее мы писали, что в Мариуполе из-за гололедицы почти полностью парализовано движение оккупационного военного транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь російська техника Военная техника
NEWS
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство