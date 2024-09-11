В Маріуполі та районі лунали вибухи: є "прильоти" по складу та базуванню РФ

"Щонайменше два "прильоти". Мелекіне по складу окупантів неподалік АЗС та колишнього магазину "Скорпіон". Так званий Другий спуск Мелекіне (вул Безуха с. Белосарайська коса) по базуванню окупантів. Попердньо, в пансіонаті "Светлана", але данні уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

Місця "прильотів" після вибухів у Маріуполі та районі 11 вересня (t.me/mrplSprotyv)

Маріуполь

У Маріуполі, як і в районі, вибухи лунали з 3:35 та тривала до 4:15 ранку.

"Повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО окупантів в Мангушському районі (частина Маріупольського), та в Приморському, Центральному та Кальміуському районах міста. В Лівобережному районі зафіксовано базування ППО в районі шлакової гори", - додали у "Спротиві".

