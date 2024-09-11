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В Маріуполі та районі лунали вибухи: є "прильоти" по складу та базуванню РФ

Фото: у Маріуполі та районі лунали вибухи 11 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Рано вранці 11 вересня у Маріуполі та районі лунали вибухи. Є "прильоти" за складом і базуванням окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Маріуполь. Спротив".

"Щонайменше два "прильоти". Мелекіне по складу окупантів неподалік АЗС та колишнього магазину "Скорпіон".  Так званий Другий спуск Мелекіне (вул Безуха с. Белосарайська коса) по базуванню окупантів. Попердньо, в пансіонаті "Светлана", але данні уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

 

Місця "прильотів" після вибухів у Маріуполі та районі 11 вересня (t.me/mrplSprotyv)

Маріуполь

У Маріуполі, як і в районі, вибухи лунали з 3:35 та тривала до 4:15 ранку.

"Повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО окупантів в Мангушському районі (частина Маріупольського), та в Приморському, Центральному та Кальміуському районах міста. В Лівобережному районі зафіксовано базування ППО в районі шлакової гори",  - додали у "Спротиві".  
 

Ситуація в Маріуполі та районі

Російські війська окупували Маріуполь та район під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

Зараз і місто, і порт, і район використовують для потреб російської армії. Тут окупанти облаштовують нові бази та через Маріуполь перекидають резерви на Запорізький напрямок фронту.

Наприклад, нещодавно повідомлялося, що росіяни за аналогією з ЗСУ почали маркувати вантажівки, що йдуть через Маріуполь у Запорізьку область.

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МаріупольВійна в УкраїніВибухи